Amerikan Güzeli'ndeki sahtekar emlakçıyı canlandıran Gallagher: Trump'ı temel aldım

İngiliz gazetesi The Guardian'ın uzun bir mülakat yaptığı Hollywood'un karakter oyuncularından Peter Gallagher, 20 yıl öncesinin kült filmi 'American Beauty'de (Amerikan Güzeli) canlandırdığı rolü emlak krallığı ve reality şov yıldızlığından ABD Başkanlığına yükselmiş bulunan Donald Trump'a dayandırdığını belirtti.

‘It was a no brainer’: American Beauty’s sleazy real estate king was based on Trump, reveals Peter Gallagherhttps://t.co/okvryXLddB — The Independent (@Independent) May 20, 2020

Kötü adamları canlandırmada ustalaşan 64 yaşındaki aktör, filmde hem evli olan hem de kendisi gibi evli iş arkadaşıyla ilişki içinde bulunan ve genel olarak hayata ahlaksız bakış ve davranış geliştiren Buddy Kane'in 'esin kaynağını Trump'ta aramak için çok düşünmek gerekmediğini, Trump'a bakmanın aklına gelen ilk şey olduğunu' ifade etti.

'Baba-oğul Trump ırkçıdır'

"Emlak sektöründe kendilerine aşırı değer biçenler kim diye düşündüm" diyerek aklına hemen Trump'ın geldiğine işaret eden oyuncu, doğma büyüme bir New Yorklu olarak şu görüşleri paylaştı:

"Babasının beyaz ırkın üstünlüğünü savunduğunu biliyorduk. Donald'ı kaale almazdık, ta ki, 1989'da yalan yanlış şekilde bir kadına tecavüz suçlamasıyla mahkum edilen ve Central Park Beşlisi denilen siyah gençlere saldırmaya başlayana dek. Fark ettik ki artık sadece alay malzemesi değildi, karanlık bir yanı ve zarar verme arzusu vardı."

Peter Gallagher: 'One of the most toxic things in the world is success' https://t.co/98JSzBylE3 — Guardian culture (@guardianculture) May 20, 2020

'ABD'yi üçkağıda getiren sahtekar'

'American Beauty'nin gösterilmesinden 20 yıl sonra 'ABD'nin bu sahtekar (Trump) tarafından üçkağıda getirilmesine çok üzüldüğünü' dile getiren Gallagher, Trump'ı takil ederek "İstediğin her şeyi al ve onlar seni yakalayamadan bas git" dedi.

'Bilimi aşağılaması acı verici'

Koronavirüs pandemisinde bunun çok daha büyük bir mesele haline geldiğini belirten Gallagher, annesinin penisilin alanında önemli çalışmaları bulunan bir bakteriyolog olduğunu hatırlatarak, 'Trump'ın sürekli bilimi aşağılayan açıklamalarının kendisine acı verdiğini' vurguladı.