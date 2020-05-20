Salgınla boğuşan ABD'lilere Trump'ın kampanya ekibinden 'dev' hizmet: Boyama kitabı

Salgını başkanlık seçimleri için kullanmaktan geri kalmayan Donald Trump, seçmenlerin karşısına bu kez boyama kitabıyla çıktı. Bir yandan salgınla bir yandan ekonomik etkileriyle boğuşan ABD’lilere mesaj gönderen kampanya ekibi, Trump’ın Süperman gibi resmedildiği boyama kitabını satmaya çalıştı.

Salgının merkezi olan ABD’de, yaklaşan başkanlık seçimleri; yüksek vaka sayılarını, 100 bine yaklaşan can kaybını ve ekonominin kötü gidişatını zaman zaman geride bırakıyor.

Her fırsatta salgını seçim malzemesi yapmaktan kaçınmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez destekçilerinin karşısına farklı bir pazarlama kampanyasıyla çıktı. Trump’ın kampanya ekibi, ABD’lilere bir mesaj göndererek, başkanının boyama kitabının çıktığını duyurdu.

Mesajda, “Başkan Trump, sadece sizin için sınırlı sayıda Trump Boyama Kitabı ayırdı. Beş dakikada 900 tane satıldı! Beklemeyin, şimdi sahip olun!” ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın resmi web sitesi üzerinden 20 dolara (yaklaşık 135 TL) satışa sunulan boyama kitabı, tek taraflı 16 sayfadan oluşuyor ve yanında boyama kalemlerini de içeriyor.

Trump’ın, Süperman gibi yumruğunu sıkmış bir şekilde resmedildiği kitabın kapağında, ‘müthiş lider’ ifadesi dikkat çekiyor. Kitabın, hem çocuklara hem yetişkinlere uygun olduğu da vurgulanıyor.

NEW PRODUCT 🚨



For the first time EVER, we've launched Official Trump Coloring Books!



They're flying off the shelves so be sure to get yours NOW before they're gone.



SHOP NOW ⬇️https://t.co/463yXYIkm0 — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 19, 2020

Salgın endişesinin uğramamış göründüğü Trump'ın kampanya sitesinde boyama kitabının yanı sıra; şapkalar, kupalar, gözlükler, bebek tulumları ve 200 parçalık Trump yapbozları da satılıyor.

ABD’de seçim kampanyaları sırasında kamuoyundan yüksek miktarlarda bağış toplanıyor. Donald Trump’ın seçim kampanyası için halihazırda yüksek miktarda bağış toplandığı belirtilse de mevcut anketler Trump’ı rakibi Joe Biden’ın biraz gerisinde gösteriyor.

Başkan Trump ve ekibi her ne kadar salgınla mücadele konusunda ‘başarı öyküsü’ yazdıklarını söylese de kamuoyu ABD yönetiminin tutumunu eleştiriyor. Bugüne kadar dezenfektan içmek gibi pek çok öneriyi ortaya atarak uzmanları bile şaşırtan Trump yönetiminin; salgına dair verdiği test sayısı, koruyucu ekipman temini gibi bilgiler de çoğunlukla yalanlanıyor.