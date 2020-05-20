Trump: Dünya çapında kitlesel ölümlerden Çin'in beceriksizliği sorumlu

Koronavirüs pandemisinde Çin'i sorumlu tutma ve bedel ödemeye zorlama politikası güden ABD Başkanı Donald Trump, bu kez dünya çapında kitlesel ölümlerin sorumlusunun Çin'in beceriksizliği olduğu iddiasında bulundu.

ABD'de koronavirüsten teyitli 1 milyon 572 bin 114 vaka ve 93 bin 594 ölüm kayıtlara geçerken, Başkan Donald Trump hem bunu başarı gibi sunma hem de sorumluluğu Çin'in üzerine atma çabasında.

Son basın toplantısında "Vakalarda lider olmamız diğer herkesten fazla test yaptığımız anlamına geliyor... Ben buna belli bir açıdan iyi bir şey olarak bakıyorum, zira test yapışımızın çok daha iyi olduğu anlamına geliyor... Dolayısıyla onur nişanı olarak görüyorum" diye konuşan ABD Başkanı, hızını alamayıp Twitter'da şu paylaşımda bulundu:

"Çin'deki bazı deliler, demin, şimdiye dek yüz binlerce insanı öldüren virüs için Çin'den başka herkesi suçlayan bir açıklama yayımladı. Lütfen bu sersemlere bu kitlesel Dünya çağında öldürmeleri yapanın 'Çin'in beceriksizliğinden' başka bir şey olmadığını izah edin."

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

Öncesinde Çin'in BM Temsilcisi, 'ABD'nin koronavirüs pandemisi sırasında günah keçisi yaratmaya son vermesi gerektiğini' söylemişti.

Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yönelik tehditlerine Çin Dışişleri Bakanlığı şu yanıtı vermişti:

"Koronavirüs pandemisine kendi yetersiz ve beceriksiz müdahalesinden başka yöne dikkat dağıtmak için suçu başkasının üstüne atma çabası... ABD, Çin'i sorumluluğu üstünden atmak ve DSÖ'ye yükümlülükleri konusunda pazarlık yapmak için araç olarak kullanmaya çalışıyor."