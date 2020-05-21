Oxford Economics'in seçim simülasyonu: Trump koronavirüs yüzünden kasımda hezimete uğrayacak

Koronavirüs pandemisinde 'umursamaz' ve 'sorumsuz' performans gösterdiği eleştirileri eşliğinde Kasım 2020 seçimlerine doğru yol alan ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi hezimete uğrayacağına dair seçim simülasyonu yapan bir analiz yayımlandı.

Çin'in aralık ayında ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı ocak ve şubat aylarında hiçbir önlem almadıktan sonra rekor sayıda vaka ve ölümlerin yanısıra ekonominin tümden durmasıyla baş başa kalan Trump, Oxford Economics'in yaptığı seçim simülasyonunda, kasımda sandığa gömülme görüntüsü çizdi.

The poor economic backdrop means our state-based & national election models both suggest President Trump will lose the popular vote. But while economic factors point to a clear Democrat win, voter turnout and the evolution of the pandemic could be crucial https://t.co/0OhzZgSOtj pic.twitter.com/H64pV4ymfL — Oxford Economics (@OxfordEconomics) May 20, 2020

ABD'de başkan nispi temsil sistemiyle çekilirken, Oxford Economics, Trump'ın halk oyunun sadece yüzde 35'ini alıp tarihi hezimete uğrayarak seçimi kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Bunu koronavirüs pandemisi kaynaklı ekonomik krizle gerekçelendiren analizde işsizlik, gelir ve enflasyon verileri kullanıldı.

Şirketin pandemi öncesi yine aynı verilerle yaptığı analiz ise Trump'ın yüzde 55 oyla açık ara seçim zaferini öngörüyordu.

1981'de kurulan ve 1500'den fazla uluslararası şirket, mali kurum, hükümet kurumu ve üniversiteye hizmet veren İngiliz küresel öngörü ve analiz şirketi, son 18 seçimin 16'sında halk oyunun galibini doğru tahmin etmişti.

Son analiziyle ilgili raporunda, Trump'ın bu yeni şartlar altında seçimi kazanması için mucizeye ihtiyacı olduğunu, kasım gelip çattığında ekonominin Trump için aşılmaz bir engel oluşturacağını dile getiren Oxford Economics, şöyle dedi:

"Ekonomi, Büyük Buhran'ın en dip günlerinden daha beter durumda olacak."