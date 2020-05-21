Trump yönetiminin koronavirüs kriz yönetimi kafaları karıştırdı: ABD'lilerin dörtte biri aşı konusunda kuşkulu

Uzmanlar, koronavirüs öncesi 'normal'e dönebilmek için bir aşının şart olduğunu söylese de ABD'deki bir araştırma Trump yönetiminin süreci yönetme şekli nedeniyle halk arasında bu konuda belirsizlik oluşturduğunu ortaya çıkardı.

13 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri ​​arasında yapılan ve 4428 ABD'linin katıldığı Reuters / Ipsos anketi, ABD yönetiminin koronavirüs süreci yönetimi hakkındaki kuşkuları ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 36'sı ABD Başkanı Donald Trump'ın aşının güvenli olduğunu söylemesi durumunda aşı kullanmaya daha az istekli olacaklarını söyledi. Bu tarz bir açıklamaya güvenebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 14'te kaldı.

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bilimsel çalışmalarına güvenlerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise olası bir aşıyı almakla hiç ilgilenmediklerini, yüzde 10'u ise 'çok ilgilenmediklerini' söyledi. Yüzde 11'lik bir rakam ise olası bir aşıya güvenip almak konusunda emin olmadığını söyledi.

Olası bir aşı konusunda çok az ilgili olduğunu veya hiç ilgi göstermediğini belirtenlerin yaklaşık yarısı, geliştirilme hızlarından endişe duyduklarını söylerken, bu grubun yüzde 40'ından fazlası ise aşının hastalığın kendisinden daha riskli olduğuna inandıklarını söyledi.

Trump yönetiminin kriz yönetimi eleştiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs krizi sürecindeki yönetimi, birçok eleştiriye neden olmuştu. Krizin başlarında eyalet valileriyle ciddi tartışmalar yaşayan Trump, Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele ekibindeki Dr. Fauci ile de ters düşmüştü. Son olarak Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede tartışmalara neden olan hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmayı 1-2 gün içerisinde bırakacağını duyurdu. Trump'ın hidroksiklorokini yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem amaçlı olarak kullandığını açıklaması tartışmaları da beraberinde getirmişti.