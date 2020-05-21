11 Eylül saldırılarının tek hükümlüsü: Kullanışlı aptal bin Ladin'i reddediyorum, terörü lanetliyorum

Bir ABD mahkemesinin 11 Eylül'den hakkında mahkumiyet kararı verdiği tek kişi konumundaki Musavi, 14 yıldır tutulduğu çok sıkı hapis şartlarının gevşetilmesi için dilekçe verdi. İlk kez bu dilekçede terörü lanetledi, bin Ladin'i yerden yere vurdu, gençlere cihatçılara kanmamaları uyarısı yaptı.

11 Eylül 2001 saldırılarındaki rolünden ötürü bir ABD mahkemesinin hakkında mahkumiyet kararı verdiği tek kişi konumundaki Zekeriya Musavi, terörizm, Kaide ve IŞİD'i lanetlediğine dair açıklama yaptı.

2006'daki davada idam cezası almaktan kılpayı kurtulup müebbet hapis cezasını çekmekte olan Fas kökenli Fransız vatandaşının geçen ay federal mahkemeye elyazısıyla başvuru yaptığı belirtildi.

Musavi, sunduğu dilekçede ABD'nin 2011'de öldürdüğünü açıkladığı 11 Eylül'ün beyni olan Kaide lideri için "CIA ile Suudi Arabistan'ın kullanışlı aptalı olan Usame bin Ladin'i kınıyorum ve reddediyorum" dedi.

"Aynı zamanda ABD'ye karşı her türlü terörist eylem, saldırı ve propagandaya tartışma getirmez şekilde karşı olduğumu ilan ediyorum" diye devam eden Musavi, 'genç Müslümanları sahte cihatçıların kandırmacaları ve manipülasyonlarına karşı uyarmak istediğini' de dile getirdi.

2006'daki davada ise kurbanları aşağılar şekilde konuşan Musavi, jüriden idam yerine müebbet cezası çıkınca zafer işareti yapmıştı, yargıca "Allah Usame bin Ladin'i korusun, onu asla yakalayamayacaksınız" demişti. 2018'de hala kendinden 'doğuştan terörist' diye söz etmekteydi.

Ancak 14 yıl sonra müebbet hapis cezasının özel idari önlemlerinin gevşetilmesi için verdiği dilekçede 180 derece dönüş yapıp nedamet getirdi. 11 Eylül saldırılarının kurban yakınlarının açtığı kamu davasında ifade verebilmek için Trump yönetimine yakın isimler olan Rudy Giuliani veya Alan Dershowitz'in kendisinin avukatlığını üstlenmesini talep etti.

ABD'de 11 Eylül saldırılarından bir ay önce, Ağustos 2001'de gözaltına alınan Musavi'nin o yüzden saldırılarda aktif rol alamadığına dair kanı hakim. Batı medyası kendisinden 19 hava korsanının yer aldığı 11 Eylül saldırılarının 'kayıp 20. hava korsanı' diye söz etmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Savcılık da aslen Musavi'yi o dönemde FBI'a Kaide'nin saldırı hazırlığı konusunda yalan söyleyerek 11 Eylül'ün önlenmesine imkan vermemekle suçlamıştı.