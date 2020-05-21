Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu

Trump, “Rusya ile çok iyi ilişkilerimiz olduğunu düşünüyorum, ama Rusya bu anlaşmaya uymadı. Bu yüzden onlar uyuncaya kadar biz çıkacağız. Ama yeni bir anlaşmaya varma veya bu anlaşmayı birlikte canlandırmak için bir şeyler yapma şansımız çok yüksek” diye açıkladı.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova hiçbir zaman Açık Semalar Anlaşması’nı ihlal etmediğini kaydetti.

Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin gündeme getirdiği tüm bu konular, Açık Semalar Danışma Komisyonu kapsamında tartışılabilir” dedi.