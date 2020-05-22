ABD'de siyah gencin vurulduğu anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı

ABD'de koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülen siyah Ahmaud Arbery'nin saldırıya uğradığı anın görüntüsünü çeken kişi cinayetle suçlandı.

Georgia Soruşturma Bürosu, 50 yaşındaki William "Roddie" Bryan Jr'ın, cinayet suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

ABD'nin Georgia eyaletinde Brunswick kentinde yaşayan Bryan, şubat ayında 64 yaşındaki Gregory McMichael ve 34 yaşındaki oğlu Travis McMichael'in 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırdığı anın videosunu aracından çekmişti. 5 Mayıs'ta sosyal medyaya düşen video, ülke çapında infial uyandırmıştı.

The man who videotaped the slaying of Ahmaud Arbery, an unarmed black man gunned down in Georgia, was arrested as the third white suspect accused of murder in the racially charged case https://t.co/DI0k74TocI pic.twitter.com/2L2uoGxqND — Reuters (@Reuters) May 22, 2020

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Georgia Valisi Bryan Kemp, saldırıyı "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendirmiş, beyaz baba ile oğlu, 7 Mayıs'ta cinayet ve ağır saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Attorneys for Gregory and Travis McMichael, the father and son charged with murdering Ahmaud Arbery, say their clients have been vilified: "We implore all of you ... don't rush to judgment" https://t.co/ycELbQZN7A pic.twitter.com/MylXVT4S8O — CBS News (@CBSNews) May 15, 2020

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Eyalet yasaları uyarınca kişi, bir başka kişinin ölümüne sebebiyet veren herhangi bir suç işlemişse cinayetle suçlanabiliyor.

William "Roddie" Bryan Jr'ın avukatı konuyla ilgili açıklama yapmazken, kurbanın ailesinin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, "Bu sürecin başından beri tutuklanması çağrısı yaptık. Arbery'nin cinayete kurban gitmesine dahli, bize ve ülkedeki birçok kişiye göre aşikar" ifadesini kullandı.

© AFP 2020 / Sean Rayford ABD'de koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülen siyah Ahmaud Arbery'nin annesi Wanda Cooper-Jones ve kız kardeşi Jasmine Arbery

ABD Başkanı Donald Trump Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürülmesinin "çok rahatsız edici bir durum" olduğunu belirterek, "Kalbim, ebeveynleri, ailesi ve dostlarıyla" açıklamasını yapmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun kamyonetleriyle koşu yapan Arbery'e yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.