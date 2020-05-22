Beyaz Saray'da 11 başkana hizmet veren kahya koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Beyaz Saray'da 55 yıl boyunca 11 başkan için çalışan kâhya Wilson Roosevelt Jerman, 91 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. George W. Bush, Hillary Clinton ve Michelle Obama gibi çok sayıda isim Jerman'ın ölümünün ardından mesaj yayınladı.

Torunu Jamila Garrett, dedesi Wilson Roosevelt Jerman'ın koronavirüs nedeniyle geçen hafta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Wilson Roosevelt Jerman, a former White House butler who worked under 11 US Presidents, has died after contracting coronavirus, his granddaughter confirms. He was 91 years old. https://t.co/AgWqqkm3vh — CNN (@CNN) May 21, 2020

Jerman’ın ölüm haberinin ardından hayatta olan eski ABD başkanları ve First Lady'ler mesaj yayımladı.

George W. Bush ve Laura Bush, "Sevgili dolu bir insandı. Beyaz Saray'daki görevimizde sabah erkenden ayrıldığımızda son kez onu görüyor ve gece yarısı döndüğümüzde yine ilk kez onu görüyorduk" ifadelerini kullandı.

LIFE DEDICATED TO SERVICE: 91-year old Wilson Roosevelt Jerman began working in the White House back in 1957 and went on to serve 11 presidents. https://t.co/2PnMi2ysqf — KETK NEWS (@KETK) May 22, 2020

Eski Dışişleri Bakanı ve ABD eski başkanlarından Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton da, "Bill ve ben derin üzüntü duyduk. Jerman, Beyaz Saray'da 11 farklı başkanla çalıştı ve orayı herkes için evi yaptı. Sevdiklerine sabır diliyorum" dedi.

ABD eski başkanlarından Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da, "Onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Nezaket ve hizmetiyle, Beyaz Saray’ı sadece bizim için değil, on yıllar boyunca diğer başkan ve eşlerine de ev yaptı" dedi.

Wilson Roosevelt Jerman, White House staffer who served 11 presidents, dies of coronavirus at 91 - CBS News https://t.co/XQpEJx4kDd — WHCA (@whca) May 22, 2020

Wilson Roosevelt Jerman, 1957 yılında temizlikçi olarak Beyaz Saray’da göreve başladı. ABD eski başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy, Jerman'ı 1960 yılında kahya olarak atadı.

Barack Obama döneminde baş garson olarak çalışan Jerman 2012’de emekliye ayrıldı. Obama, emekli olduktan sonra Jerman'ı hizmetlerinden dolayı ödülle onurlandırdı.

Jerman, 2012 yılına kadar tam 11 ABD başkanına hizmet verdi.