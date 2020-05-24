Trump: Putin seçimleri kazanmamı istemiyor

Full Measure adlı televizyon programında gazeteci Sharyl Attkisson’a konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin önümüzdeki kasımda yapılması planlanan seçimleri kazanmasını istemediğine inandığını ifade etti.

“Beni beğeniyor, fakat seçimleri kazanmamı istemediğini düşünüyorum” diyen Trump, Çin yönetiminin de seçimlerde zafer almasını istemediğini sözlerine ekledi.

Trump daha önce Rusya ile ‘gizli anlaşma’ yaptığı hakkındaki suçlamalar ortamında ‘hiç kimsenin Rusya’ya karşı kendisi kadar sert olmadığını’ defalarca söylemişti. Yürütülen soruşturma sürecinin sonunda Rusya ile gizli anlaşmanın olmadığı ortaya çıkmıştı.

Trump’ın yeni dönem için aday olacağı ABD’deki başkanlık seçimlerinin önümüzdeki kasımda yapılması planlanıyor.