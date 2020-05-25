Elon Musk ve Grimes çocuklarının ismini değiştirdi: 'Hala yasalara uygun değil'

Space X’in CEO’su Elon Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes, bebeklerine verdikleri 'X Æ A-12' adını değiştirdiklerini duyurdu. Yeni ismin yasalara daha uygun olduğu belirtilse de, 'Æ' harfinin sorun teşkil etmeye devam ettiği belirtildi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk'ın eşi Grimes, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeklerine verdikleri tartışmalı ismi değiştirdiklerini açıkladı.

Instagram üzerinden bir takipçisinin sorusunu yanıtlayan Grimes, bebeğin 'X Æ A-12' olan adını 'X Æ A-Xii' olarak değiştirdiklerini söyledi.

Grimes’in açıkladığı son değişiklikle birlikte isimdeki '12' bölümü gitti, yerine Roma rakamıyla yine '12' anlamına gelen 'Xii' ifadesi geldi. Bu değişikliğin ismi yasalara biraz daha uygun hale getirdiği belirtilse de 'Æ' harfiyle ilgili sorun devam ediyor.

Musk'ın "X Æ A-12" olarak duyurduğu ad, günlerde sosyal medyada gündem olmuş ve birçok soruya neden olmuştu. Hatta birçok kişinin çiftin gerçekten bu adı verme konusunda ciddi olup olmadıklarını sorgulamış ve bazılarının Kaliforniya eyaleti yasalarına aykırı olup olmadığını da sormuştu. Daha sonra ismin o şekilde aykırı olduğu da ifade edilmişti.

Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre, isimlerde 26 İngilizce harfin yanı sıra tire ve apostrof kullanılabiliyor.