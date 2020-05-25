ABD Başkanı'na orta parmak çeken kadın, sosyal medyanın yeni kahramanı haline geldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşırken golf tatiline çıkan Trump'a, konvoyuyla geçerken, bir kadın orta parmak işareti yaptı. Sosyal medyada kadına 'milyonlarca Amerikalının sesi' olduğu gerekçesiyle destek yağdı.

Koronavirüs pandemisinde ABD'nin can kaybı 100 bine yaklaşırken ve işsiz sayısı on milyonlarla ölçülürken, Başkan Donald Trump'ın hiçbir şey olamamış gibi en büyük tutkusu golfe kendini vermesi protestolarla karşılandı.

Halk can derdindeyken

Haftasonunu başkente 20 dakika mesafede yer alan, Virginia eyaletinin Sterling kentinde bulunan, sahibi olduğu ve adını taşıyan golf tesisinde geçiren Trump'ın upuzun konvoyuyla yoldan geçiş, beyaz polo tişört ve kep giymiş halde golf oynama görüntüleri medyaya yansıdı.

Konvoy geçerken Sterling'in bir kadın sakini orta parmağını göstererek ABD Başkanı hakkındaki düşüncelerini tüm dünyaya açıkça gösterdi.

Ertesi gün de Trump'ın geçtiği yolun kenarında protesto yazıları açanlar oldu.

A woman raises her middle finger at Trump's motorcade as it passes through Sterling, Virginia, on its way to the Trump National Golf Course. (Mandel Ngan/AFP) pic.twitter.com/DbBK24IegH — Aaron Rupar (@atrupar) May 24, 2020

Seen outside the Trump National Golf Course as Trump departed after his second consecutive day on the course today. (Mandel Ngan/AFP) pic.twitter.com/ESPREqJJW1 — Aaron Rupar (@atrupar) May 24, 2020

Koronavirüste açık ara en çok teyitli vaka ve ölümün acısını çeken süper gücün Trump karşıtı yurttaşları, 'orta parmakçı' kadını 'kahraman' ilan etmekte gecikmedi.

Sosyal medyada, o gün gerçekleşen en iyi şey olarak selamlandı.

Best thing that happened today https://t.co/AaYrcpD2mh — Karoli (@Karoli) May 25, 2020

Milyonlarca Amerikalı adına konuştuğu için teşekkür edildi.

This woman speaks for millions of Americans. Thank you. https://t.co/NN26xjn52F — Spiro Agnew’s Ghost (@SpiroAgnewGhost) May 24, 2020

Tüm kahramanlar pelerin giyecek diye bir kural olmadığı hatırlatıldı.

Not all heroes wear capes. https://t.co/1euq6mnQJP — Ed Bott (@edbott) May 24, 2020

Maske taktığına ve 'hepimizi' temsil ettiğine dikkat çekildi.

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"Asıl Trump bu pandemide ölen 100 bin kişinin ailelerine ORTA PARMAĞINI göstermiştir" denildi.

Trump has basically given the MIDDLE FINGER to the families of the 100,000 who have died during this pandemic. — MURRAY (@murray_nyc) May 24, 2020

Biden da nemalandı

Bu arada Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden da Trump'ı golf oynarken gösteren bir videoyu güncel koronavirüs verileri eşliğinde paylaştı.

Biden, "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor" dedi.

Üç yıl önceki parmak işareti de hafızalarda

2017'de de hükümetin sözleşmeli çalışanı Juli Briskman, Virgina'da konvoyunun yanından bisikletle geçerken Trump'a orta parmak işareti yaparak gündem olmuştu. Kendisi önce işten atılmış, ama Kasım 2019 seçiminde bir Cumhuriyetçiyi yenerek ilçe meclisine seçilmek suretiyle intikamını almıştı.