Şeker hastası olmayan Trump bu kez de insülin kullanmaya taktı

Koronavirüse karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanmasıyla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de insüline taktı. Bilinen bir şeker hastalığı geçmişi olmayan Trump’a, işin doğrusunu tane tane açıklamak ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams’a düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, şeker hastalarına reçete edilen bir hormon olan insülinin fiyatını düşürme planlarını duyururken, ‘ilacın cazibesine kendisi kapıldı’.

Trump, “Ben insülin kullanmıyorum. Kullanmalı mıyım? Ha? Bu konuyu hiç düşünmedim. Ama pek çok insanın çok kötü etkilendiğini biliyorum, değil mi? İnanılmaz” dedi.

'Sayın Başkan, sizin ve benim gibi insanlar...'

Trump, bir gazetecinin neden insülin almak istediğini sorması üzerine, cevaplaması için ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams’ı işaret etti.

Trump’a sabırlı bir şekilde konuyu açıklayan Adams, “Sizin vücudunuz, Sayın Başkan, aslında insülini endojen (içsel) olarak üretiyor. Sizin ve benim gibi insanlar, bizler, kendi insülinimizi kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden evet, insülin kullanıyoruz, ama onu kendimiz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bilinen bir şeker hastalığı bulunmuyor.

Trump: I don’t use insulin. Should I be? Huh? I never thought about it. pic.twitter.com/rGv3tLru0d — Acyn Torabi (@Acyn) May 26, 2020

ABD'de 30 milyondan fazla şeker hastası var

Tip 1 diyabet hastalarında pankreas insülin üretemiyor. Bu durumda olanların günde birkaç doz insülin alması gerekiyor. Tip 1 hastalarının tümü ve insülini gerektiği gibi kullanamayan Tip 2 hastalarının bir kısmı ilaca gereksinim duyuyor. Tip 1 hastalarının tersine, Tip 2 hastalar, sağlıklı diyetler ve egzersiz sayesinde insüline daha az bağımlı yaşayabiliyor.

Ulusal Diyabet istatistikleri Raporu’nun 2017 yılı verilerine göre ABD’de 30.3 milyondan fazla şeker hastası var. Bunların yüzde 90 ila 95’ini Tip 2 diyabet hastaları oluşturuyor.

Trump daha koronavirüse karşı önce önlem amaçlı hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu hafta yaptığı açıklamada güvenlik endişeleri nedeniyle hidroksiklorokin üzerine yapılan klinik araştırmaları geçici süreliğine durdurma kararı almıştı.