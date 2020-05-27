Trump’tan Çin’e: Birkaç gün içinde açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Hong Kong için onaylamaya hazırlandığı yasa tasarısına karşı güçlü bir yanıt üzerinde çalıştıklarını ve birkaç gün içinde açıklayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi için çıkaracağı yeni güvenlik yasa tasarısına karşı güçlü bir yanıt üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Hong Kong meselesi nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, Çin'den öğrenci ve araştırmacıların vizelerine kısıtlama getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Trump, "Şu an bir şeyler yapıyoruz. Bence çok ilginç bulacaksınız. Birkaç gün içinde konuyla ilgili konuşacağım" dedi.

Planın yaptırımları içerip içermeyeceği ilgili soruyu yanıtsız bırakan Trump daha fazla detay vermedi.

Ulusal Halk Kongresi'ne Hong Kong'da 'vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girişmek, dış müdahale' yasağı getiren yasa tasarısı sunulmuştu.

Çin: İç meselemiz

Öte yandan, Trump’ın açıklamalarının ardından Çin’den yanıt gecikmedi.

Misilleme uyarısında bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "Herhangi bir yabancı müdahaleyi veya dış güçlerin Hong Kong'a yönelik yanlış eylemlerini kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, sorunun Çin’in bir iç meselesi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray: Hong Kong’un geleceğini görmekte zorlanıyoruz

Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin'in teklif ettiği tasarından hoşnut olmadıklarını söyleyerek, 'Çin'in bölgede kontrolü ele aldığında, Hong Kong'un nasıl bir mali merkez haline geleceğini görmekte zorlandıklarını’ ifade etmişti.

Sözcü, tasarının onaylanması durumunda, ABD'nin Hong Kong'a sağladığı özel ekonomik uygulamanın sonu olup olmadığıyla ilgili soruya, 'Kesin yanıtla ilgili ekleyecek daha fazla bir şeyinin olmadığını'söyleyerek, yanıt vermişti.

Trump’ın ekonomik danışmanı: Çin büyük bir hata yapıyor

Trump'ın ekonomik danışmanı Larry Kudlow ise, Pekin'in eylemini 'çok rahatsız edici' olarak nitelendirmişti. Kudlow, “Açıkçası Çin büyük bir hata yapıyor” ifadelerini kullandı.

Washington'un Çin anakarasından veya Hong Kong'dan dönecek herhangi bir ABD şirketini karşılayacaklarını belirten Kudlow, "Tüm harcamalar için elimizden geleni yapacağız ve eğer tedarik zincirlerini ve üretimini ABD'ye geri getirirlerse, taşıma maliyetini karşılayacağız" dedi.

Koronavirüs pandemisinden dolayı iki ülke arasında kötüleşen ilişkiler ve karşılıklı suçlamaların ardından Trump yönetimindeki yetkililer ve senatörler, ABD şirketlerini ülkeye geri getirmek için teşvik etme yollarını aramaya başlamıştı.

Hong Kong'un yeterince ekonomik özerkliğe sahip olup olmadığını değerlendiren bir raporu yayınlamaya hazırlanan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yasanın bölge özerkliğinin 'ölümü' anlamına geleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi iptal etmesi halinde, Hong Kong'un şu anda sahip olduğu ayrıcalıkların bir kısmını, tümünü veya hiçbirini sona erdirme karar Trump'a kalacak.

Trump daha önce sert bir tepki verme uyarısında bulunmuştu. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ise, yasanın yaptırımlara neden olabileceğini ve Hong Kong'un statüsünü tehdit edebileceğini söylemişti.