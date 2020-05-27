Trump'tan sosyal medya şirketlerine kapatma tehdidi

Yaptığı bir paylaşımın Twitter tarafından 'yanıltıcı içerik' olarak tanımlanmasının ardından, şirketi 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de sosyal medya şirketleri için yeni düzenlemeler getirilebileceğini ya da tamamen kapatılabileceklerini söyledi.

Trump ile, yaptığı bazı paylaşımlara 'bilgiyi doğrula' etiketi getiren sosyal medya devi Twitter arasındaki gerilim devam ediyor.

ABD Başkanı son olarak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda sosyal medya şirketlerine düzenlemeler getirilebileceğini ya da kapatılabileceklerini söyledi.

Trump yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarında muhafazakar seslerin nasıl bastırıldığını hissediyorlar. Bunun olmasına izin vermemek için onları güçlü bir şekilde düzenlemelere tabi tutabilir ya da kapatabiliriz. 2016'da da denemiş ancak başaramamışlardı" ifadelerini kullandı.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

ABD Başkanı ayrıca, "Twitter şimdi onlar (ve meslektaşları) hakkında söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu gösterdi" dedi.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

​Trump'ın ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler hakkında 'uzaktan oylama' konusunda yaptığı paylaşımlar Twitter tarafından 'yanıltıcı içerik' olarak işaretlenmişti.

Olayın gündem olmasının ardından Trump, Twitter'ın bu adımını '2020 başkanlık seçimlerine müdahale' ve 'ifade özgürlüğünün kısıtlanması' olarak nitelendirmişti.

Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete 'bilgiyi doğrulama' etiketi ekledik" demişti.

Trump'ın Başkanlık Kampanyası Danışmanı Brad Parscale ise yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın 'yalancı basın' ile iş birliği yaptığını savunmuştu.