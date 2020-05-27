Pentagon: Birkaç ay içinde nükleer deneme yapmaya hazır duruma gelebiliriz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülke liderinden nükleer deneme emri gelmesi durumunda, gereken tüm hazırlıkları 'birkaç ay içinde' tamamlayabileceklerini belirtti.

ABD Savunma Bakan Yardımcısının nükleer konulardan sorumlu yardımcı vekili Drew Walter, ülke liderinin teknik veya jeopolitik nedenlerden nükleer deneme emrini vermesi halinde, sınırlı tanı toplama sürecinde hazırlıkların sadece birkaç ay alacağını söyledi.

DefenseNews’un aktardığına göre Walter, “Sanırım bu nispeten hızlı geçebilir” dedi.

Ülkenin nükleer deneme yapma yeteneğini koruması gerektiğini söyleyen Walter, daha ciddi denemeler için daha kapsamlı veri toplama sürecine ihtiyaç olduğunu, bunun da yıllar alabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD, 1992’den bu yana nükleer deneme yapmıyor ve nükleer silah için yeni plütonyum çekirdek üretmiyor, eski stokları kullanıyor.

Washington, 2018’de mevcut nükleer savaş başlığı sayısı ile ilgili verilere gizlilik kararı getirmişti. Başkan Donald Trump, nükleer cephaneliği yenileme ve plütonyum çekirdek üretimini yılda 80 adet seviyesinde yeniden başlatma emrini vermişti.

ABD ayrıca Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıktı ve yükümlülükleri 6 ay sonra biten Açık Semalar Anlaşması’ndan çıktıklarını duyurmuştu. Ayrıca uzatılmaması durumunda 2021 Şubat ayında yürürlükten kalkacak olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3 Anlaşması) geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.