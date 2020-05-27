ABD: Türkiye’nin Rusya ile işbirliğini güçlendirme isteğinden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Alman Marshall Fonu’nun (GMF) Washington’da düzenlediği video konferansında, “Öncelikle ABD ile Türkiye’nin müttefik olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ilişkiler, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden tamamen farklı” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin Rusya ile işbirliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin ABD’de endişe kaynağı olduğu ortada” diyen Palmer, “Bu özellikle Rus askeri teçhizatın alımı alanıyla ilgili. Bunun bir NATO müttefiki için yersiz olduğunu ve ABD ile Türkiye’yi, aralarındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesinin kaçınılmaz olduğu bir konuma getirdiğini düşünüyorum” diye ekledi.