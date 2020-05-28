Trump'tan ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd ile ilgili ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd adlı siyah ABD vatandaşının gözaltı işlemi sırasında polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesini "Çok üzücü bir olay" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermesi öncesi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ni gezerek bilgi aldı.

Gazetecilerin Floyd'un öldürülmesine ilişkin sorusu üzerine Trump, "Bu çok çok üzücü bir olay. Washington'a döndüğümde, yarın bu konuda kapsamlı bir rapor alacağım. Ama olanlar çok üzücü" değerlendirmesinde bulundu.

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, bir iş yeri sahibinin 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınmak istenirken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahiere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

Olaya karışan 4 polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.