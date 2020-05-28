George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine BM'den kınama: ABD ciddi önlemler almalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'deki silahsız Afro-Amerikalıların polis tarafından öldürülmelerinin önüne geçilmesi için 'ciddi eylem' çağrısında bulundu.

Bachelet, siyahi George Floyd'un ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Michelle Bachelet, "Bu, ABD'li polis memurları ve toplum üyeleri tarafından silahsız Afro-Amerikalıların öldürüldüğü uzun bir çizginin devamı" ifadesini kullandı.

Bu tür ölümlerin önüne geçilebilmesi için ABD'deki prosedür ve sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayan Bachelet, her şeyden daha önemlisinin, aşırı güç kullanımına başvuran polis memurlarının işlenen suçlardan yargılanması ve ceza alması olduğunun altını çizdi.

Floyd'un polis tarafından öldürülmesini kınayan Bachelet, "ABD makamları, bu tür cinayetleri durdurmak veya gerçekleştirildiğinde adaletin yerini bulması için ciddi önlemler almalıdır" çağrısı yaptı.

Bachelet, Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösterilere de değinerek, şiddet ve mülke zarar verilmesinin "polis vahşeti" ve "gizli ayrımcılık" sorununu çözmeyeceğini kaydetti.

Göstercileri şiddete başvurmamaya ve barışçıl şekilde hareket etmeye davet eden Bachelet, polise de aşırı güç kullanarak mevcut durumu daha fazla germemesi uyarısında bulundu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.