ABD, 'IŞİD'in üst düzey propagandacısı' hakkında bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül ilan etti

ABD, IŞİD’in “üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı” olarak tanımlanan Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayana 3 milyon dolar para ödül verecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın, IŞİD’in medya alanındaki “en eski ve üst düzey” yöneticilerinden biri olduğu ve örgütün internet dahil medyadaki operasyonlarını yönettiği belirtilirken, “Ramazan, IŞİD’in radikalleştirme, örgüte yeni üyeler kazandırma ve dünyanın her yerinde bazı kişileri kışkırtma yönündeki propaganda operasyonlarında anahtar rol oynadı” ifadesine yer verildi.

Söz konusu IŞİD yöneticisinin ayrıca “işkence ve idam sahnelerini içeren çok sayıda propaganda videosunun” yapımını ve yayınını yönettiği ifade edildi.

Ebubekir el-Garib olarak da bilinen Ramazan’ın Ürdün’de doğduğu belirtildi.