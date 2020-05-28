Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.

Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.

Maratonun sanal yarışma şeklinde düzenleneceği ifade edildi. Etkinliğe kaydını yapan tüm yarışmacılara giriş ücretlerinin iade edileceği ve sanal yarışa katılma fırsatı sağlanacağı garanti edildi.

Boston Atletizm Derneği CEO’su Tom Grilk, “Halkın ve çalışanlarımızın, katılımcıların, gönüllülerin, seyircilerin ve sporseverlerin sağlığını korumak bizim önceliğimiz. Eylül ayında dünyayı Boston’a getiremesek de, tarihi 124. Boston Maratonu için Boston’u dünyaya getirmeyi planlıyoruz” diye açıkladı.