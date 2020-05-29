George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi New York'ta da protesto edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyah George Floyd'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York'ta da gösteri düzenlendi.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar New York'ta da sürdürüldü.

Manhattan'daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde "Siyahların hayatı önemlidir" (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahlara yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

More #GeorgeFloyd protest in lower Manhattan, this was the second group heading downtown. pic.twitter.com/wbMz1WODkr — Nina Roberts (@ninarobertsnyc) May 28, 2020

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.