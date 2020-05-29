Floyd'un öldürülmesi: 'Eğer konuşabiliyorsan, nefes de alabilirsin' diyen belediye başkanı istifa çağrılarını reddetti

ABD’de gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülen George Floyd için “Eğer konuşabiliyorsan, nefes de alabilirsin” gibi skandal yorumlar yapan Mississippili Belediye Başkanı Hal Marx, istifa çağrılarını geri çevirdi.

ABD’de ırkçılık ve polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendiren George Floyd cinayetine yönelik tepkiler sürerken, Mississippi’de bulunan Petal ilçesinin belediye başkanı Hal Marx skandal açıklamalarda bulundu.

Floyd’un gözaltına alınma şeklini gösteren ve tüm dünyada infial yaratan videoda ‘mantıksız olan bir şey görmediğini’ söyleyen Marx, polislerin ‘çarmıha gerildiğini’ savundu.

Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaşan Marx, “Nefes alamadığını söyleyebiliyorsan, nefes alıyorsun demektir. Büyük olasılıkla bu adam aşırı dozdan ya da kalp krizinden öldü” dedi.

Marx ayrıca hiçbir kanıtı olmamasına ve videoda yaşananların açıkça görünmesine rağmen, polislerin Floyd’un nefesini kesecek kadar baskı yapmadığını öne sürdü.

Açıklamaları nedeniyle büyük tepki çeken Marx, bir süre sonra tweetlerini sildi ama yine de “Hoşgörülü ilericiler basit bir fikre bile tahammül edemiyor” gibi bir argümanla kendini savunmaya çalıştı.

In a special meeting called by the Petal Board of Aldermen they discussed why they feel mayor Hal Marx resign or reduce his salary. The motions were tabled. He refused to resign, but the public showed outrage over his comments about #GeorgeFloyd death. https://t.co/Vp7S1ijBON — Alex Love (@AlexLoveWJTV) May 29, 2020

Heyet istifasını istedi, kabul etmedi

Sosyal medyayla sınırlı kalmayan olay, ilçe ihtiyar heyetine de taşındı. Olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Heyet, Marx’ın istifa etmesini istedi, ancak talepleri reddedildi.

Hal Marx, “Asla mafya zihniyetine teslim olmayacağım” diyerek görevine devam edeceğini söyledi.

Ancak Marx’ın istifasını talep eden ilçe sakinleri, geniş çaplı protesto gösterileri planladı.

Ne olmuştu?

Minneapolis kentinde yaşanan olayda, George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş halde beyaz bir polis tarafından yere yatırılmış, polisin diziyle boynuna yaptığa baskıya dayanamayan Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı.

Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya karışan dört polis memuru görevden alınmıştı.