Colin Kaepernick de Floyd’un öldürülmesine tepkisiz kalmadı: Karşı koymaya hakkımız var

Siyah vatandaşlara karşı polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden sonra adeta Amerikan futbol liginden aforoz edilen yıldız Colin Kaepernick, George Floyd’un öldürülmesine tepkisiz kalmadı.

ABD’de George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine bir tepki de ırkçılığa karşı aktivist tutumuyla bilinen ünlü Amerikan futbol oyuncusu Colin Kaepernick’ten geldi.

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Kaepernick, “İncelik ölüme yol açtığında, isyan tek mantıklı tepkidir. Barış çığlıkları yağmur gibi yağacak, ve yağdığında, sağır kulaklara ulaşacak, çünkü sizin şiddetiniz bu isyanı getirdi. Karşı koymaya hakkımız var” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör colin kaepernick (@kaepernick7)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 May, 2020, 9:47öö PDT )

Ünlü basketbolcu LeBron James de, yaşananlara, Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koyduğu bir paylaşımla tepki göstermişti. James, “İşte sebebi. Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi? #UyanıkKal” demişti.

Siyah vatandaşlara karşı polis şiddetine tepki gösteren Colin Kaepernick, 2016 yılındaki bir maçta sivil itaatsizlik eyleminde bulunarak, ulusal marş esnasında diz çökmüştü. Sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyen Kaepernick bir daha forma giyemedi ve tüm reklam anlaşmaları da iptal edildi.