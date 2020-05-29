Beyaz polis Chauvin ile ensesine bastırarak öldürdüğü siyah yurttaş Floyd'un yolları emekçi sınıfında kesişmiş

Polisin ırkçı cinayetine sahne olan Minneapolis'teki El Nuevo Rodeo Club'un sahibi, polis memuru Chauvin ile boğarak öldürdüğü Floyd'un mekanda güvenlik personeli olarak çalıştıklarını açıkladı.

ABD çapında isyana yol açan Minneapolis'te beyaz polis memuru Derek Chauvin'in silahsız siyah yurttaş George Floyd'u dizleriyle boynuna çökmek suretiyle boğarak öldürmesi vakasında her gün yeni gerçekler ortaya çıkıyor.

Minneapolis Police Officer Who Killed George Floyd is Derek Chauvin....his Partner Tou Thao just watched. These men didn’t care about bystanders pleading for them to stop or cameras recording them! This is Hate..anyone who believes otherwise is a Lunatic! #BlackLivesMatters https://t.co/TiUGdnvrV5 — san (@sanosbo1) May 26, 2020

Chauvin (44) ile Floyd'un (46) yollarının daha önce emekçi sınıfında kesiştiği, ikilinin aynı eğlence mekanında güvenlikçi olarak çalıştığı belirtildi.

Koronavirüs pandemisi ABD'de evde kalma önlemleri çerçevesinde kapanan mekanlar arasında yer alan El Nuevo Rodeo Club, hem Chauvin hem de Floyd'un çalışanları arasında bulunduğunu duyurdu.

Latin yemekleri, müzikleri, dansları sunan eğlence mekanını 20 yıl işlettikten sonra kısa süre önce başkasına satan Maya Santamaria, açık oldukları 17 yıl boyunca Chauvin'in polis görevinde olmadığı zamanlarda kendilerinin güvenlikçisi olduğunu belirtti.

Her gece yaklaşık 24 güvenlikçi çalıştırdıklarını, bunların arasında görev dışındaki polislerin de bulunduğunu aktaran patron, Chauvin ile Floyd'un birbirlerini tanıyıp tanımadıklarından emin olmadığını söyledi.

Ancak aynı etkinlik çerçevesinde birlikte çalışmış olmaları gereken zamanlardan söz eden Santamaria, "Aynı zamanda birlikte çalışmışlardı, ama Chauvin dışarıda, güvenlik görevlileri içerideydi" izlenimini paylaştı.

Patron, Chauvin'in aniden parlama ve aşırı tepki gösterme huyu olduğunu aktararak "Bazen çok çabuk sinirlenirdi ve korkmuş gözükürdü" diyerek ekledi:

"Arbede çıktığında hemen aletlerine başvururur ve önüne gelene biber gazı sıkardı, ben bunun gerek olmadığını düşünsem bile."

Pazartesi günkü boğma olayıyla ilgili 'Chauvin'in Floyd'la birlikte aynı mekanda çalıştığının farkına varması halinde farklı gelişip gelişmeyeceğini, merak ettiğini' dile getiren kadın işveren "Keşke 'hey adamım, senle ben Maya'nın yerinde birlikte çalışmıştık, beni hatırladın mı' diyebilseydi, acaba ne olurdu" diye konuştu.

Floyd, doğup büyüdüğü Houston'da bir ev soygunu vakasıyla ilgili 5 yıl hapis yattıktan sonra 2014'te Minneapolis'e atşınıp yeni bir hayat kurmuştu, genelde El Nuevo Rodeo Club ve yakınındaki Conga Latin Bistro gibi mekanlarda özel güvenlikçi, fedai olarak çalışmıştı, ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle mekanların kapanmasıyla işsiz kalmıştı.

Onu ensesine bastırarak öldürmesinin ardından görevden alınan Chauvin ise hakkıdna 20'ye yakın şikayette bulunulmuş bir polis memuru.

What we know about Derek Chauvin and Tou Thao, two of the officers caught on tape in the death of George Floyd https://t.co/TktogfsyIY — Carl Elliott (@FearLoathingBTX) May 26, 2020

ABD basınına göre bunca şikayete rağmen bir kez bile disipline sevk edilmeyen ve yasal işleme uğramayan Chauvin'in 2006 ve 2008 yıllarında polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişiye ateş açıp birini öldürdüğü, diğerini ağır yaraladığı Minneapolis Belediye Meclisi kayıtlarına geçmiş durumda. Beyaz polis memuru hakkındaki şikayet dosyaları nedeniyle birçok kez ücretli izne gönderilmişti.

Minneapolis Man Alleges Derek Chauvin ‘Tried to Kill’ Him Before He Kneeled on George Floyd BBC https://t.co/frRJdRgrlU — icarr (@icarr20) May 28, 2020

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