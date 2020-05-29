Taylor Swift'ten Donald Trump'a 'Seni tekrar başkan seçtirmeyeceğiz' mesajı

Siyah Amerikalı George Floyd'un beyaz polis şiddetiyle öldürülmesine isyan edenleri tehdit eden ABD Başkanı'nı ırkçılıkla suçlayan tweet atan ünlü pop şarkıcısı, "Seni kasımdaki seçimle başkanlıktan göndereceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a zaman zaman muhalefet eden ünlü şarkıcı Taylor Swift, Minneapolis’te beyaz bir polis memurunun silahsız bir siyahı boğarak öldürmesinin yol açtığı isyana Trump ve yönetiminin gösterdiği tepkiye Twitter'dan sesini yükseltti.

'Irkçılığı körükledikten sonra bu ne cüret?'

Trump'ın kampanyasından başkanlığına devam ettirdiği söylem ve eylemlere yöneltilen ırkçılık eleştirilerini dillendiren Swift, "Beyaz ırkın üstünlüğü ve ırkçılığın ateşini başkanlığınız boyunca körükledikten sonra ahlaki üstünlük taslamaya cüret edip sonra da şiddetle tehdit ediyorsunuz, ha" dedi.

Trump'ın Minneapolis’teki isyanla ilgili "Yağma başladığında silahlar ateşlenir" sözüne atıf yapan Grammy ödüllü pop şarkıcısı "Yağma başladığında ateş açma başlar mı??? Seni kasımdaki seçimle başkanlıktan göndereceğiz" diye çıkıştı.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Trump ne demişti?

Swift, mesajına @realdonaldtrump etiketini ihmal etmedi.

Dün "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem" diyen Trump, kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunup "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim" restini çekmişti.

ABD Başkanı protestocuları da şöyle hedef almıştı:

"Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim."