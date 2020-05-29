Minnesota Valisi: George Floyd'un ölümüne karışan polisler hakkında hızlı ve adil bir yargılama bekliyorum

Minnesota Valisi Tim Walz, George Floyd'un eyalete bağlı Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesi konusunda 'hızlı ve adil bir yargılama beklediğini' söyledi.

Minnesota Valisi Tim Walz, George Floyd adındaki bir siyahın polisler tarafından öldürülmesi ve sonrasında başlayan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Walz, düzenlediği basın toplantısında Floyd'un ölümüne karışan polisler hakkında hızlı ve adil bir yargılama beklediğini belirterek, "Benim beklentim, buna (cinayete) karışan görevliler için adaletin hızlı olması, zamanında gelmesi, adil olması" ifadelerini kullandı.

Vali Walz, "Söylediğim bu şeylerin olacağından eminim" diye konuştu.

Minnesota Gov. Tim Walz says he has an expectation that "swift" justice will be carried against the police officers involved in the death of George Floyd. https://t.co/9ANhdgzGSm — CNN (@CNN) May 29, 2020

Walz, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Muhafızların göstericileri vuracağı yönündeki tehdidinin lüzumsuz olduğunu kaydederek, gerilime neden olmadan durumu kontrol altına almanın bir yolu olduğunu da dile getirdi.

Ayrıca CNN muhabirlerinin gözaltına alınması konusunda da özür dileyen Walz, eyalet ve belediye yetkililerinin protestoların yaşandığı kentlerde düzeni yeniden sağlamak için cuma öğleden sonra bir plan hazırlayacağı bilgisini paylaştı.

Floyd cinayetinin ardından Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis, St. Paul ve civar bölgelerde geniş çaplı bir protesto dalgası başlamıştı.

ABD polisi, Floyd'u öldüren polis görevlisi Derek Chauvin'in tutuklandığını açıklamıştı.