ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de George Floyd isimli siyah bir yurttaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestoların başladığı Minneapolis kentinin Belediye Başkanı Jacob Frey, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Frey tarafından çıkarılan karar doğrultusunda yasağın bugün yerel saatle 20.00'de başlayacağı, sabah 6'ya kadar süreceği belirtildi.

Belediye Başkanı Frey, yaptığı açıklamada, "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve tıbbi personel ile Minneapolis, St. Paul, Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, Minnesota Eyalet Devriyesi veya Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yetkilendirilen diğer personeller sokağa çıkma yasağından muaftır" ifadelerini kullandı.

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