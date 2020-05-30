Detroit'te protestoculara arazi aracından ateş açıldı: 1 ölü

ABD'nin Michigan eyaletinde, George Floyd'un Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto eden kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü.

sözcüsü Nicole Kirkwood, Michigan'ın Detroit kentinde Greektown semtinde toplanan göstericilere bir arazi aracından ateş açıldığını bildirdi.

Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki erkeğin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kirkwood, kurbanın kimliğine ve kalabalığa kimin ateş açtığına ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Georgia'nın Fulton ilçesinde acil durum ilan edildi

Ayrıca, Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta'da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları etkin kılmak amacıyla eyaletin Fulton İlçesinde acil durum ilan etti.

Kemp, Twitter'da "Atlanta'da insanları ve mülkü korumak için" derhal 500 kadar Ulusal Muhafızın şehre konuşlanacağı paylaşımını yaptı.

Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms'ın talebi üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekledi.

Floyd'un 'Nefes alamıyorum' feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilmiş, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.