CNN'in Rusya hakkındaki suçlamalarına Trump’tan yanıt: Çok kötü reytingleri olan hasta zavallılar

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Trump, “İşte yine başlıyoruz. Sahte haberler yapan CNN yine Rusya'yı suçluyor; Rusya, Rusya Rusya. Çok kötü reytingleri olan hasta zavallılar. Ayrıca, paraya ihtiyaçları olduğu için mi Çin’i suçlayamıyorlar?” ifadelerini paylaştı.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

​ABD Başkanı yayın ile ilgili kesin bilgi vermedi, ancak daha önce CNN’de yayınlanan bir programa katılan uzmanlardan biri, Rus ajanların 2016 seçimlerinde ‘siyahi aktivist’ gibi davrandıkları için Moskova’nın ABD’de şu anda yaşanan kargaşa ile ilgisi olabileceğini ifade etmişti.

Minnesota eyaletinde Floyd’un ölümüyle sonuçlanan son tutuklama olayının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları tekrar gündem olmuş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurlarının hepsinin ağır bir cezaya çarptırılması ve polis şiddetinin durması için yapılan protestolar ABD'nin farklı kentlerine devam ediyor.