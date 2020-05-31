Trump'tan George Floyd'un ölümüne ilişkin açıklama: Bu asla olmamalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölmesine ilişkin, "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu" açıklamasında bulundu.

Trump, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Space X'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesinin ardından düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasına Floyd'un öldürülmesi ve ardından yaşanan protestolara değinerek başlayan Trump, "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu" dedi.

Trump dün Floyd'un ailesiyle görüştüğünü ve acılarını paylaştığını ifade ederek "Bugün burada, adalet ve barış isteyen her Amerikalının bir dostu ve müttefiki olarak duruyorum. Ayrıca bu trajediyi yağma, hırsızlık ve gözdağı için kullanan herkesin de karşısında duran birisiyim. Misyonumuz, nefret değil iyileşme, kaos değil adalet" değerlendirmesinde bulundu.

"The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief." pic.twitter.com/lirAMSv4Wo — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

​Floyd'un ölümünden sorumlu bir polisin tutuklandığını ve cinayetle suçlandığını anımsatan Trump, "Soruşturma devam ediyor. Duruma göre bu polislere başka suçlamalar da yöneltilebilir" dedi.

Sokaklardaki şiddetten 'radikal solu' sorumlu tuttu

Trump, barışçıl protestocuların yanında olduklarını vurgulayarak "Ancak şu anda caddelerde yaşananların adalet ve barışla bir ilişkisi yok. Sokaklardaki şiddet ve vandallık, masumiyeti terörize eden Antifa ve diğer radikal sol gruplar tarafından yönlendiriliyor. Bu gruplar iş yerlerine saldırıyor, binaları yakıyor" eleştirisinde bulundu.

Tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin korunmasının öncelikleri olduğunun altını çizen Trump, "Bir grup suçlu ve vandalın şehirlerimizi yıkmasına izin vermeyiz" uyarısını yaptı.

Amerikan polislerinin de halkın güvenliğini sağlamak için çabaladığına dikkati çeken Trump, "İnsanlara hizmet etmek ve korumak için ettikleri yemini yerine getirmeyen küçük bir grup polisin hareketlerinden dolayı en çok yine güvenlik güçleri hayal kırıklığına uğradı" ifadesini kullandı.

'Kızgın kalabalıkların, bu ülkeye hakim olmasına izin vermeyeceğiz'

Minnesota ve protestoların düzenlendiği diğer eyaletlerdeki yetkililer ile temas halinde olduklarına işaret eden Trump, "Amerikan adaleti hiçbir zaman kızgın kalabalık tarafından sağlanmadı. Kızgın kalabalıkların bu ülkeye hakim olmasına izin vermeyeceğiz" mesajını paylaştı.

Trump, yönetiminin ilk günden bu yana her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek Floyd'un ailesi, barışçıl protestocular ve adalet isteyen halkın yanında olduklarını kaydetti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmiş, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.