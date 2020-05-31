ABD'de George Floyd gösterileri 6. gününde de sürüyor: Çok sayıda gözaltı, biber gazlı müdahale

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından patlak veren gösteriler 6. gününde de devam ediyor.

ABD'nin birçok şehrinde siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet olayları patlak verdi. Çok sayıda eyalette güvenliğin yeniden sağlanabilmesi için Ulusal Muhafızlar görevlendirilirken, birçok şehirde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Göstericiler Washington DC, Minneapolis, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, ve diğer pek çok şehirde yine sokağa döküldü.

Çatışmalarda birden çok polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bugünkü protestolarda yaşanan olaylardan öne çıkanlar şöyle:

18. 52 - Denver'da 80 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden gözaltı

Colorado eyaletinin başkenti Denver'da polis, 80 kişiyi sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı gözaltına aldı.

18.31 - Washington'da 17 gösterici gözaltına alındı

Washington'daki gösterilerde 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

​18.10 - Trump: Çok geç olmadan diğer eyaletlerde de Ulusal Muhafızlar görevlendirilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, protestoların kontrol altına alınabilmesi için bazı eyaletlerde Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi kararını savunarak, "Geç olmadan diğer eyaletlerde de Ulusal Muhafızlar görevlendirilmeli" dedi.

​18.05 - Minnesota Valisi sokağa çıkma yasağını bir gün daha uzattı

Minnesota Valisi Tim Walz, sokağa çıkma yasağını bir gün daha uzattığını duyurdu.

Minnesota consistently ranks highly for our public schools, innovation and opportunity, and happiness - if you’re white. If you’re not, the opposite is true. Systemic racism must be addressed if we are to secure justice, peace, and order for all Minnesotans. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) May 31, 2020

16.15 - New York'ta biber gazlı müdahale

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, New York polisinin göstericilerin yüzüne doğrudan biber gazı sıktığı görülüyor.

Videoyu sosyal medyada paylaşan New York Kent Konseyi Sözcüsü Corey Johnson, polisin bu davranışının "mazur görülemez" olduğunu belirtti.