Elon Musk'tan Roscosmos Başkanı'na Rusça yanıt: Uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz

Elon Musk sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya astronot göndermesi nedeniyle kendisini tebrik eden Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'e Rusça teşekkür etti. Musk, "Karşılıklı faydaya dayanan ve verimli uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği 'Crew Dragon' isimli insanlı uzay mekiği başarıyla görev yerine ulaştı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Roscosmos Direktörü Sergey Krikalev, “Amerikan meslektaşlarımızı selamlamak isterim. Uzay aracının (Crew Dragon) görevinin başarılı olması, bizlere ek olarak uluslararası uzay programının tümünün yararlanacağı olanaklar sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

​Krikalev'le birlikte, Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de NASA yöneticisi Jim Bridenstine'e yönelik yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Başarılı bir fırlatma ve yerleştirme ile sizi bu noktada tebrik etmek yanlış olmaz. Bravo! Bu büyük olayın başarılı olabilmesi için ne kadar endişeli olduğunuzu biliyorum. NASA ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşım sistemini yeniden inşa etmesini başarıyla tamamlamasını diliyorum. Lütfen Elon Musk'a ve SpaceX'E içten tebriklerimi iletin. (Şakasına bayıldım) Daha fazla işbirliği için sabırsızlanıyoruz"

​Musk da, Rogozin'in tebrik mesajına teşekkür ettiği paylaşımda "Teşekkür ederim bayım. Ha-ha, Karşılıklı faydaya dayanan ve verimli uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz - Elon" ifadelerini kullandı.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

- Elon — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

​Jim Bridenstine de, Rogozin'e yanıt verdiği paylaşımında "NASA ortaklığımız konusunda minnettar ve uzay araştırmalarında birlikte harika şeyler yapmaya devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Thank you! @NASA is grateful for our partnership and we look forward to continuing to accomplish great things together in space exploration. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020

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