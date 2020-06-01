Obama’nın güvenlik danışmanından iddia: Floyd protestolarının sorumlusu Rusya

ABD’de George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, kaosun sorumlusunun kim olduğuna dair ilginç bir iddia atıldı. Ülkede gerçekleşen her olumsuz şeyde parmağı olduğu düşünülen Rusya, bu kez de ‘unutulmadı.’

ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, yaşananlarla ilgili CNN’de Wolf Blitzer’e yaptığı açıklamada, “Olanların doğrudan Rusya’nın taktiklerinin bir parçası olduğuna bahse girerim” ifadelerini kullandı.

Son günlerde istihbaratla ilgili okuma yapmadığını da itiraf eden Rice, bunun ‘öylesine ortaya atılmış’ bir teori olduğunu da doğrulamış oldu.

Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq — Saagar Enjeti (@esaagar) May 31, 2020

​Mesnetsiz bir iddia daha: Moskova, ABD’yi içeriden bölmeye çalışıyor

Rice, Moskova’yı ABD’yi içeriden parçalamaya çalışmakla da suçladı.

Rice, “Olayları bir şekilde finansal olarak desteklediklerini, şekillendirip biçimlendirdiklerini öğrenirsem şaşırmam” dedi.

Öte yandan Rice’ın suçlamaları şaşırtıcı da olmadı. Nitekim Obama dönemindeki istihbarat başkanları ve Demokrat Parti’den milletvekilleri iki yıldan fazla bir süreyi ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin ile işbirliği yaptığını söylemekle geçirdiler. Rice’ın dışında ayrıca New Orleans eski Belediye Başkanı Marc Morial da CNN’de Rus ajanların protestocuların arasında olduğunu iddia etmişti.

Kosaçev yalanladı

Rusya Federasyon Konseyi Ululslarası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise Facebook’tan yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Kosaçev, bu tür iddiaların sadece Rusya için değil, ABD’nin kendi halkı ve Floyd’un anısı için doğrudan bir hakaret olduğunu ifade etti.