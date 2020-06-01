ABD'li Senatör Cotton: Gösterilere Irak ve Afganistan işgalinde görev yapan birlikler müdahale etsin

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Cotton, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyah George Floyd için düzenlenen protestolara Irak ve Afganistan işgalinde kullanılan birliklerin müdahale etmesini istedi.

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Anarşi, isyan ve yağma bu gece bitmeli. Yerel kolluk kuvvetleri yetersiz kalır ve destek isterse, bakalım bu ANTIFA teröristleri 101'inci Hava İndirme Tümeni ile karşı karşıya kaldığında ne yapacak. Bu yıkıma tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

Anarchy, rioting, and looting needs to end tonight.



If local law enforcement is overwhelmed and needs backup, let's see how tough these Antifa terrorists are when they're facing off with the 101st Airborne Division.



We need to have zero tolerance for this destruction. — Tom Cotton (@TomCottonAR) June 1, 2020

Senatör Cotton, daha sonra "Düzeni tekrar inşa etmek için, 10'uncu Dağcı Komando Tümeni, 82’nci Hava İndirme Tümeni, 1’inci Süvari Tümeni, 3’üncü Piyade Tümeni ne gerekiyorsa kullanılmalı. İhtilalcilere, anarşistlere, yağmacılara ve isyancılara yer yok" paylaşımında bulundu.

And, if necessary, the 10th Mountain, 82nd Airborne, 1st Cav, 3rd Infantry—whatever it takes to restore order. No quarter for insurrectionists, anarchists, rioters, and looters. https://t.co/OnNJmnDrYM — Tom Cotton (@TomCottonAR) June 1, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Cotton'a Twitter'dan destek vererek "Yüzde yüz doğru. Teşekkürler Tom" notuyla Cotton'un paylaşımını tekrar paylaştı.

Cotton'un atıfta bulunduğu tümenler, Afganistan ve Irak'ın işgalinin yanı sıra ABD'nin dış operasyonlarında kullanılan birlikler olarak biliniyor.

Sosyal medyada Cotton'un paylaşımlarına ilişkin "ABD'li senatörün Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi çağırında bulunuyor" diye yorumlandı.

Diğer taraftan Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da kolluk kuvvetlerinin 'yetersiz kalması' durumunda federal güçlerin kullanılmasını desteklediğini belirtti.

Graham, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Floyd'un ölümünden sorumlu olanların hukuk devleti çerçevesinde adaletin önüne çıkarılacağına güvenim tam ama şu anda hukuk devletinin şu anda Floyd'un öldürülme trajedisini suistimal eden ve toplumumuzu yıkan isyancılara ve provokatörlere müdahale etmesinin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

I am confident those responsible for Mr. Floyd’s murder will be brought to justice through the Rule of Law.



However, it is now time to bring the Rule of Law to bear on the rioters and agitators who are destroying communities and corrupting the tragedy of Mr. Floyd’s murder. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2020

ABD'li senatör ayrıca "Sokaklardaki kanunsuzluk (Floyd'un ölümüne) bir yanıt değildir. Gerekirse düzeni tekrar sağlamak için federal güçlerin kullanılmasını destekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump daha önce orduya teyakkuz emri verdiğini açıklamıştı. Pentagon ise ABD Kuzey Saha Komutanlığı'nın teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu.

Trump'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'yi protestolar konusunda görevlendirdiğini söylemişti ancak bu görevlendirmeye ilişkin net bir detay vermemişti.