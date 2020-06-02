George Floyd cinayetinin zanlısı polis, maksimum güvenlikli hapishaneye nakledildi

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyah George Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis Derek Chauvin, maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi.

Minnesota Cezaevi Düzenleme Departmanı Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in üçüncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıkladı.

Schnell, daha sonra Chauvin’in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildiğini aktardı. Komiser Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etti.

George Floyd cinayeti sonrası başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, birçok kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.