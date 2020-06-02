Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş

George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından yangın yerine dönen ABD'de, Minneapolis kentinde, son 8 yılda polisin dizleriyle enselerine bastırması sonucu en az 58 kişinin bilincini kaybettiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN kanalı, polis departmanından edindiği güç kullanımı verilerini inceledi.

Çalışma, Minneapolis'te görevli memurların, 2012'den bu yana 280'i siyah olmak üzere 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale uyguladığını ortaya koydu.

Enselerine bastırılan kişilerden yüzde 14'ünün bilincini kaybettiği, bilincini kaybedenlerin 58'inin de siyah olduğu görüldü. Çalışma, ABD'de birçok polis departmanında yasak olan enseye dizle bastırma tekniğinin, Minneapolis'te bu süre içinde neredeyse haftada bir uygulandığını da gözler önüne serdi.

In the years leading up to George Floyd's death, about two-thirds of the people placed in neck restraints by Minneapolis police officers were black, according to a CNN analysis of data from the police department. https://t.co/6fhRmRJIlv — CNN International (@cnni) June 2, 2020

​Minneapolis Polis Departma'nın Şehir Ppolitika ve Prosedür Kılavuzu'nun en güncel haline göre, polislerin bir kişinin boynuna nefes yoluna doğrudan baskı uygulamadan sıkıştırmasına izin veriliyor.

Ancak CNN'e konuşan uzmanlar, George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin'in, klavuzda 'ölümcül olmayan kuvvet seçeneği' adı verilen bu yöntemi doğru şekilde uygulamadığını vurguluyor.

Minneapolis'te nüfusun yüzde 19'unu siyah vatandaşlar oluşturuyor.

Minneapolis polis departmanı sözcüsü ise CNN'nin uygulamaya ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Floyd cinayeti sonrası ABD'de başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, birçok kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, eylemlere müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.

Olayın ardından tutuklanan polis memuru Chauvin'in ise üçüncü derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanıyor.