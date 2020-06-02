Floyd'un öldürülmesine tepki gösteren golfçü Woods sağduyu çağrısı da yaptı: Ateşe vermeden de istediğimizi iletebiliriz

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı. Woods, “eğitimin en önemli çözüm yolu olmasıydı. Yaşadığımız yerleri ateşe vermeden istediğimizi iletebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yazdığı mesajla yaşananları protesto eden 44 yaşındaki sporcu, "Kalbim George Floyd ve acı çeken sevdikleri için atıyor" ifadelerini kullandı.

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‘Bu şoke edici trajedide çizgiyi aştılar’

ABD emniyetine sitemde bulunan Woods, "Kolluk kuvvetlerimize sonsuz bir saygım var. Güçlerini nerede ve nasıl kullanacaklarına ilişkin çok titiz bir eğitimden geçiyorlar. Ama bu şoke edici trajedide çizgiyi aştılar" değerlendirmesinde bulundu.

'Eğitim en önemli çözüm yolu'

ABD'nin Los Angeles kentinde 1992 yılında benzer nedenlerle yaşanan eylemleri hatırlatan Tiger Woods, "Yaşanan eylemlerden çıkardığım ders, eğitimin en önemli çözüm yolu olmasıydı. İstediklerimizi, yaşadığımız yerleri ateşe vermeden de iletebiliriz. Umarım yapıcı ve dürüst diyaloglarla daha güvenli, birbirini destekleyen bir toplum oluşturabiliriz" temennisinde bulundu.

Woods'un yanı sıra Micheal Jordan, LeBron James, Lewis Hamilton, Floyd Mayweather, Paul Pogba ve Serena Williams gibi dünyaca ünlü birçok sporcu, yaşanan trajediye tepki göstermişti.