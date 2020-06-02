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    New York'ta George Floyd cinayetini protesto edenler bir dakikalık saygı duruşunda, 1 Haziran 2020

    ABD'de siyah medya devinden isyana çare önerisi: Hükümet kölelik ve eşitsizlik için 14 trilyon dolar tazminat ödesin

    © REUTERS / JEENAH MOON
    ABD
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    Beyaz polisin silahsız siyah yurttaş katletmesi zincirine Minneapolis kentinde George Floyd'un boğularak öldürülmesi halkasının eklenmesiyle ABD'de çıkan isyana çare aranıyor. Siyah Eğlence Televizyonu'nun (BET) kurucusu Robert Johnson, kölelik ve sonrasında süren eşitsizlik için 14 trilyon dolar tazminat ödenmesi önerisini getirdi. 

    Pazartesi günü CNBC kanalına konuşan ünlü siyah girişimci Robert L. Johnson, 'protestoların temelinde polisin zalimliği kadar refah uçurumunun yattığını, Amerika'nın iki ayrı ve eşitsiz topluma bölündüğünü, buradan dönmek için büyük bir hamle yapılması gerektiğini' söyledi.

    '200 küsur yıl köle emeği kullanılmasının hiçbir şekilde telafi edilmemesiyle bir servet transferi gerçekleştiğini, gelir ve servet biriktirmenin itici gücü olan eğitimden mahrum bırakmayla da bir servet transferi gerçekleştiğini' anlatan Johnson, şimdi tersi yönde servet transferi gerektiğini belirtti.

    Servet transferi meselesi

    2001'de BET'i Viacom'a sattığında ABD'nin ilk siyah milyarderi unvanını alan, ardından varlık yönetimi şirketi RLJ'yi kuran girişimci, ABD hükümetinin ırksal eşitsizliği azaltmaya yardımcı olmak için 14 trilyon dolarlık tazminat sağlaması önerisinde bulundu.

    Tazminatı 'tüm zamanların en olumlu eylem programı' diye niteleyen 74 yaşındaki iş adamı, 'Afrikalı Amerikalıların emeğinin, haklarının ve fırsatlarının gasp edilmesiyle beyaz Amerikalılara servet transferi yapıldığına göre, beyaz Amerikalıların kölelik ve sonrasında yaratılan eşitsiz oyun alanının verdiği zararlar için borçlu olduklarını kabul etmesi açısından tazminatın önemli olduğunu' dile getirdi.

    'Yine ekonomi kazanır'

    Artık Forbes'in milyarderler listesinde yer almayan Johson şöyle konuştu:

    "Belli haklardan mahrum bırakıldıysan, zararının tazmini, kapitalist toplumda normal bir etkendir. Bu para koronavirüs ekonomik teşvik paketindeki gibi ceplere gidecekse, tüketim şeklinde geri dönerek ekonomiye giriş yapacaktır. Elbette siyahların sahip olduğu çok daha fazla işletme olacaktır."

    Geçen yıldan beri web sitesinden tazminat gerektiğine dikkat çektiğini, bu meseleyi epeydir incelediğini söyleyen Johnson, kazanım getirmeyen ve işe yaramayan bürokratik programların savunuculuğunu yapmadığını belirterek şöyle dedi:

    "Nakit paradan söz ediyorum. Biz servete dayalı bir toplumuz. Kapitalizmin temeli budur."

    Aynı programa katılan ABD'li ilaç devi Merck & Co.'nun yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Ken Frazier ise tazminat ödenmesi ihtimaline şüpheyle yaklaştı. 

    'Eğitim en büyük eşitleyicidir'

    George Floyd'un yerinde kendisinin de olabileceğini söyleyen siyah yönetici, "Siyasi sistemimiz aracılığıyla böyle bir şey alma imkanımız olduğuna inanmıyorum" dedi. 

    "İş aleminin liderleri birleştirici güç olmak zorunda. Fırsat kaynağı, anlayış kaynağı sunabilirler. Biz iş aleminin liderleri olarak devreye girip halkın pek çok ekonomik sorununu çözebiliriz" çağrısında bulunan Frazier ekledi:

    "Eğitim ve bilhassa finansal okuryazarlık, en büyük eşitleyicidir."

    Etiketler:
    George Floyd, Protesto, isyan, ABD, Tazminat, Hasar, Zarar, Eğitim, Eşitsizlik, Kölelik, Beyaz, Siyahlar, Siyahi, Siyah, Transfer, Servet
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