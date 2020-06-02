ABD'de polis Sputnik için çalışan gazeteciye plastik mermi sıktı

ABD’de polis, Beyaz Saray önündeki protestoları takip eden Sputnik için çalışan gazeteciye birkaç kez plastik mermi sıktı.

ABD’deki George Floyd protestoları sürerken, Beyaz Saray önünde yaşananları takip eden Sputnik'ten gazeteci Nicole Roussell, basın mensubu olduğunu söylemesine rağmen polisin plastik mermilerinin hedefi oldu.

Roussell, “Bu gece polis göstericilere mermi sıkmaya başladığında Beyaz Saray önünde protestoları takip ediyordum. Olanları çekmek için yakına koştum. Polis birden bana da içinde plastik şarapnel parçaları bulunan küçük bomba ve plastik mermi kombinasyonu olduğunu düşündüğüm bir şeyler sıkmaya başladı. Ayrıca biber gazı da kullanıyorlardı, bu nedenle hepimiz öksürük içinde kaldık” dedi.

© Sputnik / Nicole Roussell

Roussell, polisin gazeteci olduğunu söylemesinin ardından küçük bombalardan sıktığını, bombanın içindeki küçük plastik mermilerin de kalça ve bacak kısmında canını çok yakan üç yaralanmaya neden olduğunu ifade etti.

Gövde ve baldır kısmına da mermilerin isabet ettiğini belirten Roussell, “Yara birden morardı, şişti ve kanamaya başladı. Zırhlı polislerden biri beni yere itip üzerimden geçti. Protestoculardan biri yardım edince kalkabildim” dedi.

© Sputnik / Nicole Roussell

Roussell, ayrıca “Vurulmadan önce birkaç kez basın mensubu olduğumu söyledim. Boynumda da basın mensubu olduğumu gösteren kart vardı. Protestocuların yanı sıra diğer basın mensupları da benzer muameleye maruz kaldı” ifadelerini kullandı.