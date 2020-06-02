Marc Cuban'dan 'Sevgili beyazlar: Değişmesi gereken, bizleriz' çağrısı

Polisin silahsız siyah George Floyd'u boğarak öldürmesinin isyan dalgası yarattığı ABD'de beyazları sorumluluk üstlenmeye çağıranlara Dallas Mavericks'in sahibi de katıldı. Mark Cuban, Twitter'da "Sevgili beyaz insanlar: Değişmesi gereken, bizleriz" çağrısı yaptı.

ABD'de tartışma yaratan açıklama ve hareketleriyle tanınan NBA frençayzı Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, polislerin ırkçı cinayetlerinin son kurbanı George Floyd'un ardından çıkan isyanla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kökten toplumsal değişim çağrılarına katılan milyarder iş adamı, değişmesi gerekenlerin beyazlar olduğunu, Amerikalı toplumunun zarar görmüş dokusunu onarmak için beyazların kritik rol oynaması gerektiğini belirtti.

Emerson College isimli üniversitenin rektörü M. Lee Pelton'un açık mektubunu retweet eden Cuban, Twitter'da "Sevgili beyaz insanlar: Değişmesi gerekenler, bizleriz" diye yazdı.

Dear White People: We are the ones that need to change. This is not one man's story. This is almost every black man's story. Which is why the problem is ours. We need to find OUR way to change what we do. There is no quick fix. It's a moral imperative https://t.co/V6VVAlvpB7 — Mark Cuban (@mcuban) June 2, 2020

Floyd'a atıfla "Bu tek bir adamın hikayesi değil. Hemen hemen her siyah erkeğin hikayesi. O yüzden sorun bizim" diyen Cuban, "Ne yaptığımızı değiştirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Bunun kısa yoldan çözümü yok. Bu ahlaki bir zorunluluk" yorumunu yaptı.

Talep ettiği değişim adına kendisinin ne yapacağına dair sorular yöneltilen medya-eğlence sektörü yatırımcısı, her bireye içinde bulunduğu kişisel şartlar temelinde muamele etmek gerektiğini öğrendiğinden söz etti.

I used to think treating people equally meant treating them the same. Like it was a math equation. I was wrong. I’m learning that treating people equally means treating them with equal amounts of respect, for who they are and what they have experienced. https://t.co/mS58auJZaT — Mark Cuban (@mcuban) June 2, 2020

Cuban, devam tweetinde, şöyle dedi:

"İnsanlara eşit muamelenin aynı şekilde muamele etmek olduğunu sanırdım. Sanki matematik denklemi gibi. Yanılmışım. İnsanlara eşit muamelenin, insanlara kim oldukları ve neler tecrübe ettikleri için eşit miktarda saygıyla muamele etmek anlamına geldiğini öğrenmekteyim."

Retweet ettiği açık mektupta "Amerika yanıyor" diyen Rektör Pelton da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amerikan toplumunu temelden yukarıya saran ve polisle diğerlerinin siyah insanları öldürmesine izin veren kalıcı yapısal ırkçılık, habis ve her yerde mevcut."