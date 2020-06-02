George Floyd'un kardeşinden göstericilere: Bunu başka bir yolla yapalım

ABD'de siyah vatandaş George Floyd, polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Floyd'un kardeşi Terrence Floyd, şiddet eylemlerine dönüşen protestolara yönelik sükunet çağrısı yaparak "Bunu başka bir yolla yapalım. Kendinizi geliştirin ve kime oy verdiğinizi bilin" dedi.

Minneapolis kentinde polisin ensesine diziyle bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd için anma töreni düzenlendi.

Floyd'un kardeşi Terrence Floyd'un da katıldığı törende, olayın gerçekleştiği yere çiçekler bırakıldı.

"Üzüntünüzü anlıyorum ancak bu üzüntünün benimkinin yarısı kadar olduğundan bile şüpheliyim" diyen Floyd, zaman zaman şiddet eylemlerine dönüşen protestoların son bulması çağrısında bulundu.

Floyd, hiçbir şeyin ağabeyini geri getirmeyeceğini belirterek, toplumsal kargaşaya yol açacak girişimleri sarhoşluk haline benzetti; "Bu belki sizi bir anlığına iyi hissettirebilir ancak her şey bittiğinde yaptığınız işlere şaşırırsınız." ifadesini kullandı.

Protestoculara yakıp yıkmak yerine seçimleri çözüm noktası olarak gösteren Floyd, "Bunu başka bir yolla yapalım. Kendinizi geliştirin, başkasının size kimin kim olduğunu söylemesini beklemeyin. Kendinizi geliştirin ve kime oy verdiğinizi bilin" diye konuştu.