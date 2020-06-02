Müzik dünyası 8 dakika 46 saniye sustu

Müzik endüstrisi, polisin George Floyd’un boynuna diziyle 8 dakika 46 saniye boyunca basarak ölümüne yol açmasını protesto etmek için bugün 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kalacak. Spotify ve sanatçıların çalıştığı pek çok müzik şirketinin destek verdiği Black Out Tuesday hareketi için “TheShowMustBePaused” (Gösteri durmalı) etiketi kullanıldı.

ABD’de polisin George Floyd’u katletmesinin ardından yükselen tepkilere müzik endüstrisi de ‘sessiz kalarak’ destek verdi. Gazete Duvar'ın haberine göre Türkiye saatiyle 17.00’de gerçekleştirilen 'Black Out Tuesday' hareketiyle müzik endüstrisi değişim çağrısı yaparak 8 dakika 46 saniye boyunca etkinliklerini durdurdu.

Neden 8 dakika 46 saniye?

Black Out Tuesday etkinliği, 25 Mayıs’ta ABD’nin Minneapolis şehrinde gerçekleşen ırkçı cinayete tepki olarak geliştirilen bir duruş. 8 dakika 46 saniye, polisin gözaltına aldığı Floyd’un boğazına diziyle baskı uygulayarak ölümüne yol açtığı süre.

“İşten kopmak ve topluluğumuzla yeniden bağlantı kurmak için bir gün” olarak isimlendirilen kampanya, hep dile getirilen “Show must go on” (Gösteri devam etmeli) sözünün karşıtı “TheShowMustBePaused” (Gösteri durmalı) etiketiyle duyuruldu.

Sosyal medyada yapılan açıklamada, “Son olaylardan dolayı, hesap verebilirliği ve değişimi harekete geçirmek için acil bir adım atarken lütfen bize katılın. Kültürün bekçileri olarak, sadece kazançları kutlamak için değil, aynı zamanda kayıp sırasında da birbirimizi tutmak bizim sorumluluğumuz” denildi.

Spotify da listelerini durduracak

Kampanyaya Beyonce, Adee ve Bruce Springsteen’in çalıştığı Columbia Records; Pink, Justin Timberlake ve Khalid gibi isimlerin bağlı olduğu RCA Records; Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar’ın çalıştığı Interscope Records; Taylor Swif, Ariana Grande, Drake’in yer aldığı Republic Records gibi müzik şirketleri destek verdi. Spotify da 8 dakika 46 saniye boyunca müzik listelerini durduracağını duyurmuştu.