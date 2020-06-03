Eski ABD Başkanı Bush: Trajik başarısızlıklarımızı sorgulamanın zamanı geldi

Eski ABD başkanlarından George W. Bush, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te siyah yurttaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ve sonrasında başlayan protestolara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bush, yaptığı açıklamada "(Eşi) Laura ve ben, George Floyd'un acımasızca boğulmasından dolayı ızdırap çekiyoruz ve ülkemizi boğan adaletsizlik ve korkudan rahatsızız. Şimdi ders verme zamanı değil, dinleme zamanı" ifadelerini kullandı.

"Trajik başarısızlıklarımızı sorgulamanın zamanı geldi" diyen Bush, şöyle devam etti:

"Birçok Afro-Amerikalı, özellikle genç Afro-Amerikalı erkeklerin kendi ülkelerinde taciz ve tehdit edilmeleri şok edici bir fiyasko olmaya devam ediyor. Kendimizi gerçek bir ışık altında görmenin tek yolu, acı ve kahır çekenlerin seslerini dinlemek."

Eski ABD Başkanı, "Bu sesleri susturmayı amaçlayanlar Amerika'nın anlamını ya da nasıl daha iyi bir yer haline geldiğini anlamıyorlar" diye konuştu.

46 yaşındaki George Floyd, geçen günlerde Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde 'sokağa çıkma yasağı' ilan edilmiş, Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.