Irkçılığın ABD'nin pandemisi olduğunu söyleyen Clooney: 400 yıldır hala aşı bulacağız

Koronavirüsün büyük bir felaket olarak üzerine çöktüğü ABD'de siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesi ülke çapında isyana yol açarken, Hollywood yıldızı George Clooney durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün pazarlama mekanizmalarının en seksi aktör unvanıyla sunmayı sevdiği George Clooney, Daily Beast haber sitesi için kaleme aldığı makalede, ABD'de siyasi liderlik, adalet ve kanun uygulamacılığının sistematik değişimden geçmesi çağrısında bulundu.

ABD'yi kasıp kavuran ırkçılık pandemisiyle mücadele için acil eylem gerektiğinden söz ederek "George Floyd'un öldürüldüğünden kimsenin şüphesi yok. Dört polis memurunun elinde son nefesini vermesine tanıklık ettik" diyen Clooney, şöyle devam etti:

"Bu protestolaın ne zaman durulacağını bilmiyoruz. Başka kimsenin öldürülmemesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki hemen hemen hiçbir şey değişmeyecek."

"Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret."

"Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız."

Kasımdaki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı koltuktan gönderme çağrısı da yapan 59 yaşındaki aktör, "Tüm yurttaşlarına eşit şekilde temel adilliği yansıtan politika yapıcılara ve politikacılara ihtiyacımız var. Yağmacılara ateş açmak fikri ırksal köpek düdüğü politikasından başka bir şeyolabilirmiş gibi nefret ve şiddet tohumu eken liderlere değil" dedi.

ABD'ye kalıcı değişim getirmenin tek yolunun seçim olduğu iddiasını makalesine ekledi.