New York'taki protestolarda bir aracın göstericilerin arasına daldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda toplanan göstericilerin arasına bir araç daldı.

New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde dünkü protestolar sırasında, bir cip protestocuların arasına daldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, birkaç kişiye çarpan otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Görgü tanıklarına göre, olayda en az iki kişi yaralandı.

Minneapolis kentinde polis tarafından uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ABD’nin onlarca şehrinde düzenlenen protesto gösterileri yağma ve polise saldırı eşliğinde sürüyor. Olaylarda ateşli silahla yaralanan iki polisten biri öldü.

THIS IS UNREAL.

This is Buffalo right now.



-car drove through protest

-2 cops hit

-2 people shot

-3 people in custody



Pray for Buffalo.

Pray for America.

Pray for humanity. pic.twitter.com/0dUKgkYJd4 — TIM WALTON ™️ (@RealTimWalton) June 2, 2020

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