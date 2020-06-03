Washington'da protestocular üzerinde alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı

Washington DC Ulusal Muhafızlar Birliği'nden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız" ifadeleri yer aldı.

Soruşturmanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Önceki akşam Washington DC üzerinde askeri helikopterler alçak uçuş yapmış ve bu bir güç gösterisi olarak yorumlanmıştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un öldürülmesi üzerine başlayan olaylar devam ediyor.

Ülkenin birçok eyaletinde gerilimin tırmanması üzerine ABD Başkanı Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Aynı zamanda ülkede 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verililmişti.