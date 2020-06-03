ABD'de kalabalık bir grup hareket halindeki treni yağmaladı

ABD'nin Chicago kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto eden bir grup, hareket halindeki treni yağmaladı.

Görüntülerde, yağmacıların bir kısmının trenden ekipman ve diğer malları nasıl attıkları ve peşlerinden koşan diğerlerinin eşyaları nasıl aldıkları görülüyor.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkeye yayılan protesto ve yağma olaylarını iç terörizm olarak nitelendirmiş ve eylemciler ve organizatörlerin uzun süreli hapis cezalarına çarptırılacaklarını belirtmişti.

Minneapolis kentinde polis tarafından uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden siyah yurttaş George Floyd için ABD'nin onlarca şehrinde düzenlenen protesto gösterileri sürüyor.