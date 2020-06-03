ABD'de bir cip protestocuların arasına daldı

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolarda toplanan göstericilerin arasına cip daldı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki protestolar sırasında, bir cip protestocuların arasına daldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, birkaç kişiye çarpan otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görgü tanıklarına göre, olayda en az iki kişi yaralandı.

Minneapolis kentinde polis tarafından uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden siyah yurttaş George Floyd için ABD’nin onlarca şehrinde düzenlenen protesto gösterileri eşliğinde sürüyor.