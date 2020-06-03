ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki protestolar sırasında, bir cip protestocuların arasına daldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, birkaç kişiye çarpan otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Görgü tanıklarına göre, olayda en az iki kişi yaralandı.
ABD'de bir cip protestocuların arasına daldı https://t.co/BxQwd93zzu pic.twitter.com/z2Nq7X6sY5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2020
Minneapolis kentinde polis tarafından uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden siyah yurttaş George Floyd için ABD’nin onlarca şehrinde düzenlenen protesto gösterileri eşliğinde sürüyor.
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