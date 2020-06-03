Trump'ın kilise şovuna eşlik eden ABD Savunma Bakanı: Nereye gittiğimi bilmiyordum

ABD Başkanı'nın George Floyd isyanına karşı İncil yürüyüşü ve kilise önünde poz verme seansına eşlik eden Esper, eleştiriler üzerine nereye gittiğinden haberi olmadığı savunmasını yaptı.

ABD Başkan Donald Trump'ın George Floyd eylemcilerini tehdit eden açıklamalar yapması ve Beyaz Saray önündeki barışçı protestocuları aşırı güçle dağıttırmasının ardından elinde tuttuğu İncil'le yürüyüşe geçip St. John Episkopal Kilisesi'nde poz vermesi, başlıbaşına eleştiri konusu haline geldi.

Meşhur İncil yürüyüşü ve kilise önünde poz verme seansına eşlik eden Savunma Bakanı Mark Esper de eleştirilerden nasibini aldı.

Pentagon'dan bir ismin Esper'in Trump'a set çekemese bile muhalefet etmesi gerektiğini söyleyerek verdiği istifa mektubunun The Washington Post gazetesinde yayımlanmasının ardından, Savunma Bakanı savunmaya geçti.

US Defence Secretary Mark Esper Explains His Part in Trump’s Church Photo-Op https://t.co/895mdroBsC pic.twitter.com/bnnA6Ou1EI — Andy Vermaut (@AndyVermaut) June 3, 2020

'Zarar tespit ve askerler hitap için sanıyordum'

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'kankası' olması sayesinde Pentagon'un başına geçtiğine dair spekülasyonlar bulunan Esper, yürüyüşün amacının kilisede poz vermek olduğunu önceden bilmediğini iddia etti.

NEW: Defense Sec. Esper asserts to @NBCNews that he had no advance notice before Pres. Trump led him and other officials to St. John’s Episcopal Church for a photo-op: “I thought I was going to do two things: to see some damage and to talk to the troops" https://t.co/udFvMwiVZo — NBC News (@NBCNews) June 3, 2020

NBC News'a konuşan Pentagon şefi, "İki şey yapacağımı sanıyordum: Oluşan bazı zararları görmek ve askerlerle konuşmak. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Gerçekten ne kadar hasar oluştuğunu görmek istiyordum" dedi.

Trump'ın asker konuşlandırma kararı için yapılan toplantıya katılıyorlardı

Bakandan önce bir Pentagon yetkilisi de gazeteciler şunları söyledi:

"Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Trump'a, St. John Episkopal Kilisesi'ni ziyaret için eşlik ettiklerinin farkında değildi. Bunun için park polisi ve kolluk kuvvetlerinin meydanı temizleme kararı aldığının farkında değildi."

Yetkili, Pentagon'un iki en üst düzey isminin 'Trump'ın protestoların devam ettiği eyaletlere ABD ordusunun birimlerini konuşlandırma kararıyla ilgili toplantıya katılmak için Beyaz Saray'da bulunduklarını' belirtti.

İstifa eden Pentagon yetkilisinden anayasayı ihlal suçlaması

Pentagon'un savunma politikalarından sorumlu eski müsteşar yardımcısı James Miller ise WPost'ta yayımlatarak dünyaya duyurduğu istifasında, 'kendisi gibi ABD Anayasasını desteklemek ve korumak üzerine görev yemini eden Esper'in 1 Haziran 2020'de bu yemini ihlal ettiğini' dile getirdi.

James N. Miller, former under secretary of defense for policy, has published his resignation letter from the Defense Science Board in @PostOpinions. Here it is. https://t.co/rWmdHCM9di — The Washington Post (@washingtonpost) June 2, 2020

'Beyaz Saray önünde yasalara uyarak protesto yapanların gaz ve plastik mermiyle dağıtıldığı, bunun sırf Başkan'ın poz verebilmesi için yapıldığı, hal böyleyken Trump'ın yürüyüşüne ve kilise önünde fotoğraf pozuna Esper'in eşlik ettiğine' dikkat çeken Miller, Trump'ın bu eylemleriyle 'yasaların aslına sadık kalınarak uygulanması için ettiği yemini ve anayasanın insanların barışçı toplanması hakkını da içeren birinci ek maddesini çiğnediğini' belirterek şöyle dedi:

"Başkan Trump'ın bu iğrenç güç kullanımı emrini vermesini belki durduramazdın, ama karşı çıkmayı tercih edebilirdin. Ama onun yerine açıkça destekledin."