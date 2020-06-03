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    St. John Kilisesi önünde poz verenler soldan sağa Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı Attorney General William Barr, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, elinde İncil tutan Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany

    Trump'ın kilise şovuna eşlik eden ABD Savunma Bakanı: Nereye gittiğimi bilmiyordum

    © AP Photo / Patrick Semansky
    ABD
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    ABD Başkanı'nın George Floyd isyanına karşı İncil yürüyüşü ve kilise önünde poz verme seansına eşlik eden Esper, eleştiriler üzerine nereye gittiğinden haberi olmadığı savunmasını yaptı.

    ABD Başkan Donald Trump'ın George Floyd eylemcilerini tehdit eden açıklamalar yapması ve Beyaz Saray önündeki barışçı protestocuları aşırı güçle dağıttırmasının ardından elinde tuttuğu İncil'le yürüyüşe geçip St. John Episkopal Kilisesi'nde poz vermesi, başlıbaşına eleştiri konusu haline geldi.

    Meşhur İncil yürüyüşü ve kilise önünde poz verme seansına eşlik eden Savunma Bakanı Mark Esper de eleştirilerden nasibini aldı.

    Pentagon'dan bir ismin Esper'in Trump'a set çekemese bile muhalefet etmesi gerektiğini söyleyerek verdiği istifa mektubunun The Washington Post gazetesinde yayımlanmasının ardından, Savunma Bakanı savunmaya geçti.

    'Zarar tespit ve askerler hitap için sanıyordum'

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'kankası' olması sayesinde Pentagon'un başına geçtiğine dair spekülasyonlar bulunan Esper, yürüyüşün amacının kilisede poz vermek olduğunu önceden bilmediğini iddia etti.

    NBC News'a konuşan Pentagon şefi, "İki şey yapacağımı sanıyordum: Oluşan bazı zararları görmek ve askerlerle konuşmak. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Gerçekten ne kadar hasar oluştuğunu görmek istiyordum" dedi.

    Trump'ın asker konuşlandırma kararı için yapılan toplantıya katılıyorlardı

    Bakandan önce bir Pentagon yetkilisi de gazeteciler şunları söyledi:

    "Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Trump'a, St. John Episkopal Kilisesi'ni ziyaret için eşlik ettiklerinin farkında değildi. Bunun için park polisi ve kolluk kuvvetlerinin meydanı temizleme kararı aldığının farkında değildi."

    Yetkili, Pentagon'un iki en üst düzey isminin 'Trump'ın protestoların devam ettiği eyaletlere ABD ordusunun birimlerini konuşlandırma kararıyla ilgili toplantıya katılmak için Beyaz Saray'da bulunduklarını' belirtti.

    İstifa eden Pentagon yetkilisinden anayasayı ihlal suçlaması

    Pentagon'un savunma politikalarından sorumlu eski müsteşar yardımcısı James Miller ise WPost'ta yayımlatarak dünyaya duyurduğu istifasında, 'kendisi gibi ABD Anayasasını desteklemek ve korumak üzerine görev yemini eden Esper'in 1 Haziran 2020'de bu yemini ihlal ettiğini' dile getirdi.

    'Beyaz Saray önünde yasalara uyarak protesto yapanların gaz ve plastik mermiyle dağıtıldığı, bunun sırf Başkan'ın poz verebilmesi için yapıldığı, hal böyleyken Trump'ın yürüyüşüne ve kilise önünde fotoğraf pozuna Esper'in eşlik ettiğine' dikkat çeken Miller, Trump'ın bu eylemleriyle 'yasaların aslına sadık kalınarak uygulanması için ettiği yemini ve anayasanın insanların barışçı toplanması hakkını da içeren birinci ek maddesini çiğnediğini' belirterek şöyle dedi:

    "Başkan Trump'ın bu iğrenç güç kullanımı emrini vermesini belki durduramazdın, ama karşı çıkmayı tercih edebilirdin. Ama onun yerine açıkça destekledin."

    Etiketler:
    Poz, Eleştiri, güç, Protestocu, Yürüyüş, İncil, Kilise, The Washington Post, istifa, Mark Milley, Mark Esper, Pentagon, George Floyd, ABD
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